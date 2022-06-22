Samsun ve Amasya için sağanak uyarısı

Samsun ve Amasya çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun çevresi ile Amasya'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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