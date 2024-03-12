Samsun ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşı oratoryosunun ardından Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, "Türk'ün Özü Akif'in Sözü" temalı gösteri sunuldu.

Programa Vali Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ÇORUM

Çorum'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan gösteri sahneledi.

Etkinlik kapsamında Fuaye Salonu'nda İstiklal Marşı'nı ve Milli Şair'i anlatan resimlerin yer aldığı de sergi açıldı.

Programa Vali Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ÇANKIRI

Çankırı'da Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul müdürü Mehtap Meydaneri'nin konuşmasının ardından "İstiklal Yolu" temalı sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Tarih öğretmeni Mehmet Fatih Geçim'in İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy konulu konuşmasının ardından öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro, "Milli Şair İstiklal Yolu'nda" başlıklı oratoryoyu sundu, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Müzik ve şiir dinletisinden sonra sona eren programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

SİNOP

Sinop'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolasıyla Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin okunmasıyla devam etti.

Öğrencilerce piyes gösterilerinin de yapıldığı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

AMASYA

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmaya başlarken millete ve kahraman orduya bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanacağının müjdesini verdiğini söyledi.

Herkesin İstiklal Marşı'nı büyük gurur ve onurla söylediğini vurgulayan Doruk, "İstiklal Marşı'mız tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanının anlatımıdır." ifadesini kullandı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan Taşova ilçesinde de Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından program düzenlendi.

TOKAT

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "Yeniden Doğuşun Hikayesi" adlı müzikli drama gösterisi sunuldu.

Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Türkiye ve Türk milleti için muazzam bir anlam ifade ettiğini dile getirerek, "Küllerinden bir memleketin nasıl doğduğunun, yokluklar içerisinde Cumhuriyet'in nasıl inşa edildiğinin ve aynı zamanda barışı dillendiren, ezelden ebede hür yaşamış bir milletin ay-yıldızlı al bayrağımızın, devletimizin ilelebet sembolü olarak her zaman devam edeceğinin bir nişanesidir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve ezelden ebede bu vatan, bu millet için kanını dökmüş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

