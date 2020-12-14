Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında trafik ekipleri kentin giriş noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş noktalarında günde ortalama 450 araç ve 750 kişi sorguluyor.

Denetimde, maske ve kimlik kontrolleriyle Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, tedbirler hakkında yolculara bilgi veriliyor.

Uygulamada konuşan yolculardan Nalan Şuşut, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini dile getirdi. Şuşut, "Bunu hep birlikte çözeceğiz. Herkes kurallara uyduğunda çözülemeyecek hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

- Amasya

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında da denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Amasya Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.