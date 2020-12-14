YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 14.12.2020 18:27 | Son Güncelleme

Samsun'da kentin belli noktalarında uygulama yapan ekipler günde ortalama 450 araç 750 kişi sorguluyor

Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında trafik ekipleri kentin giriş noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş noktalarında günde ortalama 450 araç ve 750 kişi sorguluyor.

Denetimde, maske ve kimlik kontrolleriyle Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, tedbirler hakkında yolculara bilgi veriliyor.

Uygulamada konuşan yolculardan Nalan Şuşut, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini dile getirdi. Şuşut, "Bunu hep birlikte çözeceğiz. Herkes kurallara uyduğunda çözülemeyecek hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

- Amasya

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında da denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Amasya Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı durak, bankamatik, çocuk parkları, cami ve şehirlerarası otobüs terminali gibi alanlar ekiplerce dezenfekte edildi.

- Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği alanlarda denetimlere ağırlık veren polis ekipleri, anonslarla sosyal mesafe uyarıları yaptı.

Toplu taşıma araçları başta olmak üzere halkın ortak kullanım alanlarında denetimler sıklaşırken, Çorum Belediyesine bağlı ekipler de kentteki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

- Çankırı

Çankırı'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler sürüyor.

Ekipler, kent merkezindeki pazar yerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı.

Ayrıca, il genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince 20 kişiye ceza yazıldı.

- Kastamonu

Kastamonu merkez ve ilçelerde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor.

Kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra iş yerlerinde, oluşturulan ekiplerce denetim yapılıyor.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:46
Öğle
12:34
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Engin Eczanesi
Ilkadim
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadim
Öykü Eczanesi
Atakum
Türk Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.