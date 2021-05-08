Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin dokuzuncu gününde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın 9. gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kalırken Canik, İlkadım, Atakum ve diğer ilçelerde kurulan ve sadece sebze meyve satışının yapıldığı pazar yerlerinde ise hareketlilik yaşandı.

Polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor. Normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Fatih Sultan Mehmet ve Mecidiye Caddesi ile araç trafiği fazla olan Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri sessizliğe büründü.

- Kastamonu

Kastamonu'da Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında kontrollerine devam ediyor.

- Çankırı

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin günler yaşanıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.