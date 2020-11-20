Samsun ve çevre illerde yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelgedeki kısıtlamalar Samsun, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu'da uygulanmaya başlandı.

Samsun'da genelgeye göre kısıtlamanın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri, kapsamdaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte lokanta ve kafeler, sadece paket servisi yaptı.

Kısıtlama başlamadan önce masa ve sandalyeler servis verilmeyecek hale getirildi.

- Çankırı

Çankırı'da iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda polis ve zabıta kontrol yaptı.

Market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte yeme içme yerleri, sadece telefonla ya da online sipariş aldı.

Kentte restoran sahibi Aydın Kaya, AA muhabirine, alınan önlemlere uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Alınan tedbirler umarım yeterli olur. Kurallara uyulması hepimiz için önemli. Biz de bu süreçte paket servisine girdik." dedi.