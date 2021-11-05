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Samsun'a Bosna Hersek'teki kardeş şehri Brçko'dan ziyaret

05.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'a Bosna Hersek'teki kardeş şehri Brçko'dan ziyaret

Samsun'a Bosna Hersek'teki kardeş şehri Brçko'dan ziyaret

Samsun'un kardeş şehri Bosna Hersek'in Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric kenti ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadric ile beraberindeki heyeti belediye binasında konuk etti.

Demir, ziyarette yaptığı konuşmada, belediyelerin uluslararası platformlarda etkin rol almasını desteklemek amacıyla kardeş şehir uygulamalarına önem verdiklerini belirtti.

Brçko ile Samsun'un kardeşlik ilişkisini daha çok artıracağını kaydeden Demir, "Karşılıklı fikir alışverişleri ve ziyaretler, ilişkilerimizi artıracaktır. Gelecek her türlü iş birliğine ve projeye açığız. Bosna Hersek ile asırlara dayalı hukukumuz ve kardeşliğimiz var. İlişkilerimizin her alanda daha da artması için karşılıklı diyaloğa önem veriyoruz. Bosna Hersek ne kadar güçlü ve mutlu olursa biz de kendimizi o kadar güçlü ve huzurlu hissederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadric ise Samsun'un tarihi, kültürü ve turizm değerleriyle çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bu açıdan Samsun ile yaptığımız iş birliği ve ilişkileri önemli görüyorum. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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