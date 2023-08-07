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Samsun'da 1 kişi denizde kayboldu

07.08.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde 1 kişi serinlemek için girdiği denizde kayboldu, onu kurtarmak isteyen kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Ailesiyle Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında denize giren İlyas Sait Dündar'ın boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine o sırada olay yerinde olan vatandaşlardan Murat A, Dündar'ı kurtarmak için denize girdi. Murat A'nın da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine cankurtaran ekiplerince sudan çıkarıldı.

Murat A, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizde kaybolan İlyas Sait Dündar için Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

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Samsun boğulma

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