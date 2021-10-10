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Samsun'da 10 ayda 2 bin 83 sokak hayvanı tedavi edildi

10.10.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz"

Samsun'da 10 ayda hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış 2 bin 83 sokak hayvanının tedavisi yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesine ait merkeze getirilen yaralı hayvanların sağlık kontrollerinin uzman veteriner hekimler tarafından yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Trafik kazaları, tümör enfeksiyonları, çeşitli deri enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, çeşitli doku ve organ kayıpları, metabolik hastalıklar, viral hastalıklar gibi sebeplerden dolayı getirilen sokak hayvanları ilk önce triaj odasına alınarak ön muayenesi yapılıyor. Veteriner hekimler, ön muayenenin ardından hayvanın sağlık durumu ile ilgili olarak tedavi ünitelerine sevk ediyor." ifadelerine yer verildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı merkezde, bu yıl Ekim ayı itibariyle sağlık sorunu yaşayan 2 bin 83 sokak hayvanının tedavi edildiği bildirilen açıklamada, 468 kedi, 3 bin 42 köpek olmak üzere 3 bin 510 hayvanın kısırlaştırıldığı aktarıldı.

Merkezde ayrıca "Satın alma sahiplen" sloganıyla 284 kedi ve köpeğin sahiplendirildiğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sokak hayvanlarının konforlu bir yaşam sürmesi için gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi, tedavilerinin yapılması, kısırlaştırılıp sahiplendirilmesi için belediye olarak haftanın 7 günü çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz. Türkiye'nin en modern bakım merkezi olan bir tesisimiz var. 600 köpek ve 350 kediye ev sahipliği yapıyor. Orada yaptığımız yeni çalışmalarla mevcut şartları daha da iyileştirdik. Kısırlaştırma öncesi ve sonrası olmak üzere 15 kabul merkezi inşa edildi. Samsun'da yaşayan can dostlarımızın konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu noktada bizimle koordineli şekilde çalışan hayvansever derneklerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

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