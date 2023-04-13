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Samsun'da 1000'den fazla genç temel yaşam desteği eğitimi aldı

13.04.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

straZeneca Türkiye'nin global ölçekte yürüttüğü Genç Sağlığı Programı kapsamında, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) iş birliği ile düzenlenen "İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesinin yeni durağı Samsun oldu.

AstraZeneca Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli illerindeki lise öğrencilerine TATD'ın gönüllü acil tıp uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimlerinin verildiği proje kapsamında Samsun'daki İlkadım 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Nedime Serap Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Karşıyaka Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 1.200 öğrenciye temel yaşam desteği, erişkin ve çocuklarda kalp masajı ve suni teneffüs uygulamasının yanı sıra heimlich manevrası, yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanmaları gibi konular maketler üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı.

Aynı zamanda ilk-son testler uygulanarak eğitime katılan öğrencilerin bilgileri de ölçüldü. TOÇEV eğitim verilen okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu ile Samsun İl Eğitim Müdürlüğü'nün okullarını kapsayacak şekilde eğitime gidilen okullarla koordinasyonu sağladı.

Proje kapsamında şu ana kadar 11 ildeki 80 okulda 29 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı. Farklı illerde gerçekleşen eğitimlere AstraZeneca'dan 57 çalışan da gönüllü olarak destek verdi.

Proje ile 2025'e kadar yaklaşık 27 ildeki 155 okulda 55 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında verilecek eğitimlerin bir sonraki durağı ise Antalya olacak.

"BU EĞİTİMLERİN BÜTÜN TOPLUMA YAYILMASI ÇOK ÖNEMLİ OLACAKTIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TATD Proje Koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Gül Pamukçu Günaydın, TATD için böyle bir projenin içinde yer almanın çok gurur verici olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok kişi kalp ve solunum durması yaşadığında sağlık ekipleri gelene kadar yanlarında olan yakınları ilk müdahale yapmayı bilmediği için kurtarılamıyor. En çok zamanı yakınlarımız ile geçiriyoruz ve onlardan birine bir şey olduğunda doğru bilgilerle yardım etmek çok önemli. Bu projede temel yaşam desteği ile tanışan bu gençlerin ileride birer ilk yardım gönüllüsü olacağına inanıyoruz. Bu eğitimlerin bütün topluma yayılması çok önemli olacaktır."

TOÇEV Eğitim ve Proje Sorumlusu Zafer Gedik de 3-7 Nisan'da "İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesinin Samsun saha programını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Programımız boyunca 5 farklı lisede teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirerek yaklaşık 1.200 öğrenciyi ilk yardım eğitimleri ile buluşturduk. Öğrenciler, acil tıp uzmanı eğitmenlerimiz tarafından verilen teorik eğitimleri büyük bir ilgiyle dinledi. Uygulama kısmında ise gönüllü olarak maketler üzerinde temel yaşam destek hareketlerini başarı ile uyguladılar. Samsun saha programımızı verimli ve keyifli bir şekilde tamamladık." ifadelerini kullandı.

AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz da Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıkları ilk günden bu yana toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi kurumsal sorumlulukları ve öncelikleri arasında gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"TATD ve TOÇEV ile yürüttüğümüz 'İlk Yardıma İlk Sen Koş' projemiz sürdürülebilirlik odaklarımızdan biri olan sağlık hizmetlerine erişim alanında hayata geçirdiğimiz değerli projelerimizden biri. Geleceğimizin teminatı gençlerin sağlıklı birer birey olarak yetişmesinin yanı sıra onlara ilk yardım konusunda donanımlı olmanın önemini aşılayan bu anlamlı projemizle Samsun'da gençlerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizin gençlerimize faydalı olmasını diliyor, eğitimlere katılan ve eğitimleri veren herkese teşekkür ediyoruz."

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