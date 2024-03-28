YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 113 kadın üreticiye yüzde 75'i hibe olmak üzere süt sağım makinesi verildi

Samsun'da 113 kadın üreticiye yüzde 75'i hibe olmak üzere süt sağım makinesi verildi

AA AA
28.03.2024 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kadın çiftçilerin kaliteli ve sağlıklı hijyenik süt sağımı yapabilmesi amacıyla Samsun'da 113 kadın üreticiye süt sağım makinesi dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, kadınların Anadolu toprağının bereketini mutfağa ve sofralara taşıyan değer olduğunu söyledi.

Anadolu kadınının tarihin her döneminde elinde çapası, sırtında küfesi, kucağında yavrusu ile üretim hayatının merkezinde yer aldığını vurgulayan Cinbir, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız gerek evin içinde gerekse dışında, ekonomik ve sosyal hayatın bir parçası olmuştur. Kadınlarımız yaptığı her işe yüreğini koyar, büyük özveriyle kendini adar. Milletçe Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hedeflerimize ulaşabilmemiz için kadınlarımızın adanmışlığına, özverili çalışmalarına, olaylara kadın elinin dokunuşuna ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki ülkemizin dört bir yanında sahip olduğu zenginliği değerlendirebilirsek, hedeflerimize ulaşabiliriz. Teslimini yaptığımız süt sağım makineleriyle kadınlarımızın daha iyi şartlar ve imkanlarda üretmelerine önemli destek sağlanmış olacaktır. Kadın çiftçilerimizi desteklemeye yönelik bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da kentin ekonomisinde hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğuna işaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık sektörünün mekanizasyonuna büyük önem verdiğini belirten Sağlam, "Projenin toplam bütçesi, çiftçi katkısıyla beraber 1 milyon 350 bin liradır. Sağım makineleri bedelinin yüzde 25'lik kısmı üretici tarafından karşılanacak, yüzde 75'lik kısmı ise devlet katkısı olacaktır. Bu proje ile ilimizde 17 ilçede 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtılmıştır. " dedi.

Süt makinesi alan kadın üreticiler ise süt sağımını elle yaptıkları için çok zaman kaybı yaşadıklarını, artık daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapacaklarını kaydetti.

Törende konuşmaların ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün "Süt Sağım Makine Desteği Projesi" kapsamında Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktardığı ödenek ile alınan 113 süt sağım makinesi, üretici kadınlara verildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaDidim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Mihalıççık’ın ünlü kiraz ağaçları koruma altındaMihalıççık’ın ünlü kiraz ağaçları koruma altında
Taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktıTaciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Tarım ve Orman Bakanlığı

Samsun Namaz Vakitleri 28 Mart Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:17
Öğle
12:45
İkindi
16:15
Akşam
19:02
Yatsı
20:23
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.