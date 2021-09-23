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Samsun'da 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

23.09.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Samsun'da 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada, cep telefonu kılıfı, şarj aleti ve bataryadan oluşan 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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