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Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı

15.09.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı

Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, 14 Eylül'de Yenimahalle Mahallesi Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde F.K. (36), A.K.S. (25), Y.O.K. (27) ve K.U. (28), A.A'yı (33) darbetti.

Bunun üzerine tabancayla ateş eden A.A'nın yaraladığı F.K. ve A.K.S. ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden otomobille kaçan A.A. ile yanında bulunan arkadaşı C.Ö'nün (26) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, C.Ö'yü yakaladı, olayda kullanılan silahı da ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen C.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.﻿

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