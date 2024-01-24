YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da 2023’te 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edildi

Samsun’da 2023’te 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edildi

İHA İHA
24.01.2024 12:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 2023 yılında kaza ve başka sebeplerle getirilen 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edildi.

Samsun’da 2023’te 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Sokakta yaşayan can dostlarının korunduğu ve yaşam şartlarının iyileştirildiği Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ayrıca sokak hayvanları için tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı merkezde 2023 yılında trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara birçok rahatsızlık nedeniyle sokak hayvanlarına tedavi uygulandı. Merkezde 2023 yılında 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edilirken 6 binin üzerinde kedi ve köpek kısırlaştırıldı.

3 BİN 804 SOKAK HAYVANI TEDAVİ EDİLDİ

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Emre Pınar, “Merkezimizde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hizmet vermekteyiz. İlçelerimizden merkezimize; kısırlaştırılmak üzere, yardıma veya bakıma muhtaç olması nedeniyle, hasta veya trafik kazasına karışmış sokak hayvanlarımız sıklıkla getiriliyor. İlçe belediyelerinin getirmiş olduğu kısır olmayan hayvanlara biz kısırlaştırma işlemi yapıp; bunlara mikroçipini, küpesini ve kuduz aşılarıyla birlikte iç dış parazitlerini yapmaktayız. Sonrasında rehabilite edip alındığı yere bırakılmak üzere hangi ilçe belediyesince geldiyse o ilçe belediyesine tekrar geri verilmesini sağlıyoruz. Hasta olan hayvanlarımızın her türlü tedavisini merkezimizde üstleniyoruz. Yapabildiğimiz her türlü operasyonları yapıyoruz. Bizi aşan durumlarda ise OMÜ Veterinerlik Fakültesi ile yaptığımız protokol kapsamında oraya sevk ediyoruz. Merkezimizde 2023 yılında 6 binin üzerinde kedi ve köpek için kısırlaştırma işlemi yapmış bulunmaktayız. Yine 2023 yılında 3 bin 804 sokak hayvanının tedavisini yapmış bulunmaktayız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efeler’de onbeşinci Kitap Kafe açıldıEfeler’de onbeşinci Kitap Kafe açıldı
’Akıl Küpleri’ yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrencilerin akınına uğradı’Akıl Küpleri’ yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrencilerin akınına uğradı
Türkiye’nin ilk nekropol müzesinde camdan yollarda tarihi yolculukTürkiye’nin ilk nekropol müzesinde camdan yollarda tarihi yolculuk
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:47
Öğle
12:52
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

İstikamet eylül eczanesi
Ilkadim
Yilmaz eczanesi
Alacam
Şimşek eczanesi
Bafra
Atakent tramvay eczanesi
Atakum
Yeni eczanesi
Carsamba
Karadeniz eczanesi
Terme
Gökçe eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.