Samsun’da 25 bin 357 adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi’nde bulunan C.Y.’nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 25 bin 357 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili C.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

