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Samsun'da "28 Şubat Bir Darbeden Ötesi" konferansı düzenlendi

28.02.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "28 Şubat Bir Darbeden Ötesi" konferansı düzenlendi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, "28 Şubat Bir Darbeden Ötesi" konferansına katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Tekin, darbelerin hükümetlere, siyasi partilere değil de direkt millet iradesine yapıldığını söyledi.

27 Mayıs darbesini yapanların, daha sonra tekrar darbe yapabilmek için anayasal tedbirler aldığını dile getiren Tekin, "Tedbirlerden bir tanesi TBMM'nin iki kanatlı parlamento haline getirilmesi. Milletin seçtiği vekilleri denetlemek için Cumhuriyet Senatosu oluşturdular. Cumhuriyet Senatosunun içinde sadece elitler var. Çünkü şartlar arasında üniversite mezunu olma şartı var. O yıllarda üniversiteler sınırlı. Az bir kısım üniversite mezunu olabiliyor." diye konuştu.

Vesayet özlemcilerinin ve millet iradesinden rahatsız olanların çabalarının hiç bitmeyeceğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Hocamız Necmettin Erbakan'ı, 28 Şubat sürecindeki dik tutumundan dolayı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Vesayet özlemcilerinin ve millet iradesinden rahatsız olanların çabaları hiç bitmeyecektir. Bugün de daha öncekilere benzemeyen vesayet özentisi sürecinde olabiliriz. Bu konuda çabalayanlar var. İçimizde oldukları için fark etmeyebiliriz. Bir gün bir bakarsınız darbe girişimi için karşımıza çıkabilirler. Darbeler hükümetlere karşı değil, millete karşı olur. Olaylara böyle bakmalıyız. 28 Şubat öncesinde ne terör olayı ne anarşi vardı. Ne de toplumsal infial diyebileceğimiz bir olay vardı. Yani 12 Eylül'de darbeyi meşru gören insanların gördükleri gibi bir tablo söz konusu değildi. 28 Şubat başka bir süreç. Sivil toplum kuruluşları, bazı sendikalar, 28 Şubat'ı meşrulaştırmak için gönüllü hatiplik yapıyorlardı."

Konferansa, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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