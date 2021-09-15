YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

15.09.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih Menkeş (29) idaresindeki 52 DC 569 plakalı cip, Samsun-Ordu kara yolu Sakarlı mevkisinde, Cüneyt Akın'ın kullandığı 28 NM 055 plakalı otobüsle çarpıştı.

Savrularak karşı şeride geçen cip, İsmail Karakuş (37) yönetimindeki 55 JM 472 plakalı minibüse vurdu.

Kazada, sürücülerden Menkeş ve Karakuş ile araçlardaki Emir Yeniay (20) ve Furkan Güral (26) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Menkeş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpek balığını elleriyle yakaladı!Köpek balığını elleriyle yakaladı!
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Samsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 6 zanlı yakalandıSamsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
04:41
Sabah
06:08
Öğle
12:35
İkindi
16:05
Akşam
18:52
Yatsı
20:13

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Malkoçoğlu Eczanesi
Ilkadimcanik
Bulvar Eczanesi
Ilkadimcanik
Dilek Eczanesi
Ilkadimcanik
Kamalı Eczanesi
Atakum
Pekşen Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.