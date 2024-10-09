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Samsun'da 3 bin litre etil alkol ele geçirildi

AA AA
09.10.2024 08:33
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 3 bin litre etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 tır dolusu etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi.

Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tırlarda yaptıkları aramada, 3 bin litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.R.Ö. (46), E.E. (48) ve Ş.B. (50) işlemleri için emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaçakçılık etil alkol

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