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Samsun’da 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

11.10.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun’da 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun’un Bafra İlçesinde hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan iki dosya kapsamında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K’nin adresini belirleyen jandarma operasyon düzenledi.

Alparslan Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine konuldu.

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