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Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı

16.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı

Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan aranan S.A. (26) isimli kadının yakalanması için çalışması başlattı.

Polis, S.A'yı Çatalarmut Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakaladı.

Şüphelinin, Kazım Karabekir ile Yaşar Doğu mahallelerindeki 3 evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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