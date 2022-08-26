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Samsun'da 40 gün namazını camide kılan 673 çocuğa bisiklet dağıtıldı

26.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 40 gün namazını camide kılan 673 çocuğa bisiklet dağıtıldı

Samsun'un Canik ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılarak namazını 40 gün aralıksız camide kılan 673 çocuğuna bisiklet hediye edildi.

Canik Belediyesince düzenlenen Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi kapsamında namazını 40 gün aralıksız camide kılan 673 çocuğa törenle bisikletleri verildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, törende yaptığı konuşmada, ilçelerinde çocukların yaz döneminde 40 gün boyunca aralıksız sabah ve yatsı namazlarını camilerde kıldığını söyledi.

Çocukların ve ailelerinin projeye destek vermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Sandıkçı, "Ödül törenimizle projemize katılan çocuklarımıza söz verdiğimiz gibi bisikletlerini hediye ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme hep beraber ortak olacağız. Çocuklarımız 40 gün boyunca devam ettirdikleri bu güzel alışkanlığı inşallah ömür boyu hiç bırakmadan sürdürür. Tüm çocuklarımıza Allah'tan namaz ve iman dolu bir hayat niyaz ediyorum." dedi.

Çocukların daha iyi eğitim alması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Sandıkçı, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çocuklarımızın daha iyi eğitim alarak başarılı olması adına belediyemizin tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumdayız. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için durmadan üretmeye, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Kur'an kursu canik belediyesi

Samsun Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:48
Öğle
12:42
İkindi
16:26
Akşam
19:26
Yatsı
20:52

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Cuma

Uzar Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Nalan Eczanesi
Canik
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