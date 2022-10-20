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Samsun'da 5 bin 224 kişilik öğrenci yurdunun inşaatı devam ediyor

20.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 5 bin 224 kişilik öğrenci yurdunun inşaatı devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yerleşkesi içinde 12 blok halinde inşa edilen 5 bin 224 kişilik öğrenci yurdu inşaatında 2 blok tamamlanmak üzere.

Vali Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, toplam 113 bin 186 metrekarelik alanda inşa edilen yurtta incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt inşaatının devam ettiğini ilk etapta 2 bloğun tamamlanacağını söyledi.

Dağlı, "Türkiye'nin 5 bin 224 kişi ile en büyük yurdu olacak. Sekiz blok öğrenci yurdu, 2 blok sosyal tesis, 2 teknik blok ve konferans salonlarından oluşuyor. Yurdun ilk etapta 2 bin 200 öğrenci kapasiteli 2 bloğunu hizmete açacağız." dedi.

Yurdun tamamen öğrenci rahatı ve konforuna yönelik olarak hazırlandığına işaret eden Dağlı, yurt odalarının 4 kişilik olduğunu, aynı zamanda ders çalışmak için süit odaların da bulunduğunu belirtti.

İki bloğun teslimi için müteahhit firmanın çalışmalarını hızlandırdığını vurgulayan Dağlı, "Yurt tamamen hizmete girdiğinde önemli bir eksikliği gidermiş olacak." diye konuştu.

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Samsun Öğrenci yurdu omu

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