YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" başladı

Samsun'da "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" başladı

13.10.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" başladı

Samsun'da "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" başladı

Samsun'da düzenlenen Valilik ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Vali Zülkif Dağlı, OMÜ Atatürk Kongre Merkezi'ndeki kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, sağlık alanında yürütülen çalışmaların çok önemli olduğunu, sağlık kenti Samsun'a sadece çevre illerden değil, yurt dışından da hastaların geldiğini söyledi.

Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Dağlı, "Hastaneler ve sağlık sistemimiz canlı bir organizma sayılır. Çalışanlarımızın, karşısındaki kişi için empati yapması, ruh halini anlaması, hasta ve hasta yakınlarının da doktorları ve çalışanları iyi bir şekilde anlaması önemli bir etkenimizdir. Karşılıklı anlayış olmadığı zaman sağlıkta şiddet gibi hiç istemediğimiz olayları görmekteyiz." dedi.

Samsun'da sadece OMÜ değil, 17 devlet hastanesi, 8 farklı özel hastane, 2 farklı üniversite hastanesi ile sektöre yön verdiklerini dile getiren Dağlı, "Biz, sağlık alanında bölge ili sayılırız ve yaklaşık 6-7 ilimiz sağlık alanında tamamen Samsun'a, özellikle OMÜ'ye gelmekte. Tokat, Sivas, Giresun, Sinop, Amasya, Trabzon ve çevre illerimizden hasta nakli yapılıyor." diye konuştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

Yavuz, "Pandemide sağlığın ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Yeniden sağlıkla alakalı yatırımın, sağlıkla alakalı eğitimin sağlıkla alakalı özellikle teknolojinin ne kadar kullanılması gerektiğini öğrendik. Sadece teknoloji kullanımı değil, zamanın son derece değerli olduğunu bir kez daha öğrendik. Yani sağlık yönetiminde zaman son derece değerli. Dolayısıyla sağlıkla alakalı eğitimler de son derece değerli. Bu nedenle bu kongreyi ve bu tür etkinlikleri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları bilimsel bir bakış açısıyla ele almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri getirebilmek amacıyla düzenlenen, çevrim içi olarak da katılımın sağlandığı kongreye 8 ülkeden bilim insanları katılıyor.

15 Ekim'e kadar devam edecek kongrede çevrim içi poster ve bildiri sunumları da gerçekleştirilecek.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldıSamsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Vali Samsun omu

Samsun Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:26
İkindi
15:30
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cumartesi

Unkapanı Eczanesi
Ilkadim
Günseli Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Canik
Atakent Eczanesi
Atakum
Eylül Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.