Samsun’da 8 ilçede bazı okullarda eğitime bir günlük ara verildi

Samsun’da kar yağışı nedeniyle 8 ilçede bazı okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Samsun Valiliği tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 12 Şubat tarihinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara vermesi kararı alınan okullar duyuruldu. Yapılan duyuruda 8 ilçeden bazı okullar yer aldı. Diğer ilçe ve okullarda eğitim ve öğretimin devam edeceği duyuruldu.

Samsun Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "12 Şubat Çarşamba günü Asarcık ilçesi genelinde tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Atakum ilçesinde resmi taşıma ile köylerden gelen ilk ve ortaöğretim öğrencileri izinli sayılacaktır. Özören ve Sarayköy ilk ortaokulları eğitim öğretime bir gün ara verecektir. Bafra ilçesinde Kamberli İyaslı İlk Ortaokulu, Müstecep İlk Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu, Kolay Ortaokulu, Boğazkaya İlk Ortaokulu ve Ortadurak Şehit Muhammet Önder İlk Ortaokulu’nda bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Canik ilçesinde Gökçepınar İlk Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlkokulu, Başalan Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Düzardıç İlkokulu, Hacınaipli İlk Ortaokulu, Gödekli İlkokulu, Tuzaklı İlk Ortaokulu, Başkonak İlk Ortaokulu ve Gölalan İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Havza ilçesinde Çakıralan İlk ve Ortaokulu, Çakıralan İmam Hatip Ortaokulu, Erikbelen İlk Ortaokulu, Hecinli İlk Ortaokulu, Yeşilalan İlk Ortaokulu, Belalan İlk ve Ortaokulu, Çelikalan İlk Ortaokulu, Gidirli İlk ve Ortaokulu, Çiftlik İlk ve Ortaokulu ve 75. Yıl İlk ve Ortaokulu’nda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. İlkadım ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında okul servisi ile Bilmece, Çanakcı, Gürgendağı, Çelikalan, Aşağı Avdan, Yukarı Avdan, Çandır, Sarmuk, Akgöl, Kapaklı, Ahulu güzergahlarından gelen temel eğitim ile ortaöğretim ögrencileri ve özel eğitim taşıma kapsamında işitme engelliler okuluna Ayvacık Esenli Mahallesi ve Çarşamba Bezirgan Mahallesi güzergahlarından gelen özel egitim öğrencileri bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde Akbelen Ortaokulu ve Mahmutbeyli İlkokulu’nda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Tekkeköy ilçesinde ise Yaylageriş İlk Ortaokulu, Yağbasan İlk Ortaokulu, Sarıyurt Ali Osman Gür İlk Ortaokulu, Büyüklü İlk Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Güzelyurt İlk -Ortaokulu ve özel eğitim için taşıma ile gelen tüm mahallelere, Dursun Korkmaz İlk Ortaokulu için Zafer, Pelitoğlu ve Yukarıçinikten taşımalı gelenlere, Büyüklü Anadolu Lisesi için Yeşildere, Gökçedere, Seymenler, Yenidoğan, Kibarlar, Yaylageriş, Yazılar, Zafer, Pelitoğlu, Yeni Büyüklü, Balcalı, Gökçe, Sarıyurt, Büyüklü mahallerinden taşıma gelenlere, Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yavuz Selim Anadolu Lisesi, Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için Seymenler, Yazılar, Gökçedere, Yeşildere, Kibarlar, Yağbasan, Yaylageriş, Zafer, Pelitoğlu, Çınaralan, Antyeri, Gökçe, Kerpiçli, Karaperçin, Balcalı, Yukarıçinik, Sarıyurt, Köprübaşı, Kışla, Akbaşlar, Sarıyurt, Gökçe Mahallelerinden taşıma ile gelenler için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.



