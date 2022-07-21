YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

21.07.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekkeköy ilçesinde çalışma yürüttü.

Samsun Ordu kara yolu Tekkeköy uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 940 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü T.Y. emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'li Karaaslan, TEKNOFEST'e katılacak öğrencilerle buluştuAK Parti'li Karaaslan, TEKNOFEST'e katılacak öğrencilerle buluştu
GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sivas'ta suya düşen oltasını almak için baraja giren öğretmen boğulduSivas'ta suya düşen oltasını almak için baraja giren öğretmen boğuldu
Anahtar Kelimeler:
Samsun kom

Samsun Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:14
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:08
Yatsı
21:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Kitaplı Eczanesi
Ilkadim
Yeni Lise Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.