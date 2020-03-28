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Samsun'da akaryakıt istasyonundan ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

SAMSUN HABERLERİ  | 28.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Samsun'da akaryakıt istasyonundan ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

Samsun'da bir akaryakıt istasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

İlkadım İlçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun işletme müdürü Serkan Saat, AA muhabirine, salgın bitene kadar araçları ücretsiz temizleyeceklerini söyledi.

Dezenfeksiyon işleminin üç dakika sürdüğünü belirten Saat, "İstasyona gelen araçların içini personelimiz özel tulum giyip maske ve gözlük takarak koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıyor. Uygulama yapılırken Kovid-19'la mücadelede önem teşkil eden sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Her şeyi devletimizden beklemek yerine üzerimize düşen sorumluğu da yerine getirmek istiyoruz.'' dedi.

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Akaryakıt istasyonu Araç dezenfeksiyon koronavirüs Samsun

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