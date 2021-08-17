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Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

17.08.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. (41), bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. (52) ve dayısının kızı Ebru A'ya (15) evlerinde tabancayla ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

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