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Samsun'da araç çarpması sonucu yaralanan çakal, tedavi edildi

06.10.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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Samsun'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesindeki tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Tekkeköy ilçesi Çınarlık mevkisinde bir kişinin yol kenarında bulduğu, araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen çakal, OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi.

Kafa travması ve uyluk kemiğinde kırık tespit edilen çakalın tedavisi tamamlandı. Çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle kazanın olduğu bölgede doğaya salındı.

OMÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Can Nacar, AA muhabirine, çakalın tahminen 6 aylık olduğunu, uyluk kemiğindeki kırıktan dolayı ameliyat ettiklerini söyledi.

Ameliyatın ardından hareket etmemesi için hayvana kısıtlı hareket alanı verdiklerini belirten Nacar, zamanla hareket alanını genişlettiklerini anlattı.

Kırkıncı günün sonunda hayvanın son kontrollerini yaptıklarını dile getiren Nacar, "Kaza yaptığı noktanın hemen yanındaki koruma alanının içinde serbest bırakıyoruz. Özellikle yaban hayvanlarında getirilen mevkinin öğrenilmesi bizim için önemli. Aynı mevkinin yakınlarına salabilirsek, o bölgeye ait bir hafızaları olacaktır." ifadesini kullandı.

Nacar, tedavi sürecinde hayvanlarla bağ kurmamaya dikkat ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz hayvanlara isim vermeyi tercih etmiyoruz. Özellikle yabani hayvanlara bağlanmak istemiyoruz, onların da bize bağlanmasını istemiyoruz. Çünkü onların ait olduğu yer, yaban hayatı. Elimizden geldiği kadar onlar için destekleyici, tedavi edici görevi yaptıktan sonra tekrar doğaya salmamız, bizi aramamaları ve bize muhtaç olmamaları gerekiyor. O nedenle bakım koşullarında mümkün mertebe doğada nasıl besleniyorsa, neyle besleniyorsa ona uygun diyet hazırlıyoruz."

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