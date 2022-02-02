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Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi

02.02.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aracıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında beklerken kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Yasin Y, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Samsun'da dün akşam, otomobilinin içinde kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y. yanına gelen iki kişi tarafından araçtan indirilmek istenmiş, çıkan tartışma sonucu şüphelilerin silahla ateş ettiği Yasin Y. ağır yaralanmıştı.

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Samsun silahlı saldırı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:33
Akşam
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Yatsı
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Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Çarşamba

Koza Eczanesi
Ilkadim
Mavi Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
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Atakum
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