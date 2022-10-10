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Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı

10.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı

Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı

Samsun'da haklarında arama kararı bulunan 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde aranan kişilerin yakalanması amacıyla Samsun merkez ve ilçelerinde 79 ekip ve 188 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 24 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı

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