Samsun'da arı zehrinin üretimi için arıcılara aparat dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediyenin tarım ve hayvancılık konusundaki desteklerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 79 bin kovan ile 950 ton bal üretimi yapılan Samsun'da arı üreticilerinin gramı 400 lira olan arı zehri üretimi yapmasını sağlamak için önce arıcılara eğitim verildiği, sonrasında arı zehri toplama aparatı dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, arıcılık konusunda önemli yatırımların hayata geçirileceğini vurguladı.

Arıcılığın korunması ve üretici sayısının artırılması için arıcılığa destek verdiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Amacımız arıcıların maliyetlerini azaltıp teşvik etmek. Samsun'da balın en iyisinin üretilmesini sağlamak. 'Samsun'dan balı al, sıhhati şifayı bul' mantığıyla her zaman arı üreticilerimizin yanındayız. Şehrimizde daha önce yapılmamış arı zehri üretimini inşallah başaracağız. Verilen eğitim ve dağıtılan aparatlar ile birçok hastalığın tedavisinde kullanılan arı zehrini şehrimizde de üretmek için ilk adımı atmış olduk. Arı zehri üretimi ile kentimizin arıcılık sektöründeki katma değerini zirveye taşıyacağız. 15 üreticimizle başladığımız bu adımı genele yaymak gibi hedefimiz var."

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz ise 10 kovandan bir gram arı zehri elde edildiğine işaret ederek, "Modern tıptaki bu ihtiyacı karşılamak için arı zehri üretimi de büyük önem arz ediyor. Son yıllarda MS, AIDS, kanser ve birçok hastalıkta araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Apiterapi, ABD, Bulgaristan, Rusya, Çin, Kore ve birçok Avrupa ülkesinde alternatif tıp olarak kabul edilmiş ve apiterapi hastaneleri kurulmaya başlanmıştır. Adı zehir olan bu ürün aslında zehir değildir. Arı zehri şifadır. Arı zehri baldan tatlıdır. Bu zehrin piyasada gramı 400 liraya satılmaktadır. Yani fiyatıyla da üreticilerimize katma değer sağlayacak." ifadelerini kullandı.

