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Samsun'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

21.06.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

Emenli Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Durmuş Öksüz'ü (70) kovanların yanında arı soktu.

Öksüz, eve döndükten sonra baygınlık geçirdi.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 acil servis ekipleri Öksüz'ü Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öksüz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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