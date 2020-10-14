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Samsun'da atıkların geri dönüşümü sayesinde 900 ağaç kesilmekten kurtarıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Samsun'da atıkların geri dönüşümü sayesinde 900 ağaç kesilmekten kurtarıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'daki sağlık tesislerinde atıkların geri dönüşüm sistemi sayesinde 900 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 24 sağlık tesisi "sıfır atık belgesi" almaya hak kazandı.

Sağlık tesislerinde yürütülen geri dönüşüm ve ayrıştırma çalışmaları sayesinde 18 ayda 900 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 159 bin 264 litre petrol, 1000 litre biyodizel yakıt, 3 bin 187 metreküp su, 659 bin 586 kilowat elektrik tasarrufu sağlandı.

Geri dönüşüm çalışmalarında başarı gösteren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Asarcık, Terme ve Salıpazarı Devlet Hastaneleri yöneticilerine ve birim sorumlularına sıfır atık belgeleri, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç tarafından verildi.

Oruç, burada yaptığı konuşmada, atıkların yönetimi, denetimi ve bertaraf edilmesi, çevrenin korunması ve ülke ekonomisine kazanım olarak geri dönmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti.

Müdürlük olarak kurdukları yönetim sistemiyle yaklaşık 2 yıl önce çalışmalara başladıklarını anlatan Oruç, "Geçen ay itibarıyla tüm sağlık tesislerimiz sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. Böylece İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'de atık yönetim sistemini tüm sağlık tesislerinde uygulayan ilk 5 ilden biri oldu." dedi.

Proje kapsamında sağlık tesislerinde atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıldığını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda atıkların sanayide ham madde olarak kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanıyor. Çalışma kapsamında sadece 18 ayda 115 ton kağıt, 62 ton plastik, 26 ton cam, 11 ton metal atık geri dönüşüme kazandırıldı. Birçok ilde hizmet alımı yöntemiyle dışarıdan teknik destek alınarak sürdürülen çalışmayı kurum içinde görev yapan teknik personelimizle yürütmemiz sayesinde şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon liralık tasarruf yapmış olduk. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bundan sonra da daha etkin geri dönüşüm politikası benimseyerek gelecek nesillere daha temiz ve atıktan arındırılmış bir çevre sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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