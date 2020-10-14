Samsun'da atıkların geri dönüşümü sayesinde 900 ağaç kesilmekten kurtarıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'daki sağlık tesislerinde atıkların geri dönüşüm sistemi sayesinde 900 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 24 sağlık tesisi "sıfır atık belgesi" almaya hak kazandı.

Sağlık tesislerinde yürütülen geri dönüşüm ve ayrıştırma çalışmaları sayesinde 18 ayda 900 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 159 bin 264 litre petrol, 1000 litre biyodizel yakıt, 3 bin 187 metreküp su, 659 bin 586 kilowat elektrik tasarrufu sağlandı.

Geri dönüşüm çalışmalarında başarı gösteren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Asarcık, Terme ve Salıpazarı Devlet Hastaneleri yöneticilerine ve birim sorumlularına sıfır atık belgeleri, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç tarafından verildi.

Oruç, burada yaptığı konuşmada, atıkların yönetimi, denetimi ve bertaraf edilmesi, çevrenin korunması ve ülke ekonomisine kazanım olarak geri dönmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti.