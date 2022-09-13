Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda palamudun kilogramı 40-70 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

--Somon50,0060,00İstavrit

Tirsi--Mezgit30,0040,00

Levrek (deniz)50,00

70,00Çipura (çiftlik)55,00120,00Zargana--Palamut (tane)40,0070,00Barbunya20,0040,00Kalkan--Çinekop (deniz)30,0060,00Lüfer (tane)--Kötek--Levrek (deniz)60,00140,00Alabalık20,0020,00Uskumru--Sazan40,0040,00



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