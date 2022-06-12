Samsun'da baraj gölüne düşen genç kız boğuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği piknikte baraj gölüne düşen genç kız boğuldu.

Alınan bilgiye göre, dün Altınkaya Baraj Gölü kenarındaki Vezirsuyu Mesire Alanı'na pikniğe giden arkadaş grubundaki Rukiye Ömür (17), arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada baraj gölüne düştü.

Çevredekilerin yardımıyla gölden çıkartılan Ömür, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilinci kapalı halde sudan çıkarıldığı öğrenilen Rukiye Ömür, sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ömür'ü şakalaşırken göle ittiği gerekçesiyle arkadaşı Serkan A. (18) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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