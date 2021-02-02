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Samsun'da baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını kurtaran vatman ödüllendirildi

02.02.2021 19:03 | Son Güncelleme:
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Samsun'da baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını kurtaran vatman ödüllendirildi

Samsun'da baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını kurtaran vatman ödüllendirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay durağında beklerken fenalaşıp raylara düşen kadını son anda fark ederek hayatını kurtaran vatman Merve Yıldız Öker, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından ödüllendirildi.

Başkan Demir, Türk-İş durağında tramvay bekleyen Merve Huntürk'ün (21) bir anda fenalaşarak rayların üzerine düşüp baygınlık geçirmesi üzerine tramvayı durdurarak genç kadının hayatını kurtaran Merve Yıldız Öker'i makamında ağırladı.

Vatman Öker'i ödüllendiren Demir, "Liyakat sahibi tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Göstermiş olduğu özverili çalışmadan dolayı tüm hemşerilerim adına Merve Hanım'a teşekkür ediyorum." dedi.

- Olay

Atakum ilçesi Türk-İş durağında tramvay bekleyen Merve Huntürk bir anda fenalaşarak rayların üzerine bayılmıştı.

Durağa 10 metre yaklaşan tramvayın vatmanı Merve Yıldız Öker, bir kişinin rayların üzerinde yattığını fark etmiş ve tramvayı durdurmuştu.

Genç kadına ilk ilk müdahaleyi kendisi yapan Öker, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerine haber vermişti.

Olay durağın güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

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