Samsun'da bekçiyi darbedip Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülen şüpheliye adli kontrol

Samsun'un İlkadım ilçesinde bekçiyi darbedip Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde devriye gezen, İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, bağırarak çevreyi rahatsız eden F.E'yi (57) durdurdu.
Durumunu sorgulamak isteyen bekçilere direnen şüpheli, Cumhurbaşkanına hakaretlerde bulundu.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan F.E, doktor raporu için Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada da tehditlerine devam eden şüpheli, yanındaki bekçiyi de darbetti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.
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