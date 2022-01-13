Samsun’da berberde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, P.P. (17), Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi’ndeki bir berberde oturduğu sırada daha önceden husumeti bulunan Ö.F.Ş. ile S.B. geldi.

Yanlarında bulunan tabancayla ateş eden şüpheliler, P.P’yi yaraladı. Yaralı, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille kaçan şüpheliler Ö.F.Ş. ile S.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

