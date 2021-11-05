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Samsun'da beton santralinde çalışan işçi çakıl yıkama havuzunda ölü bulundu

05.11.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da beton santralinde çalışan işçi çakıl yıkama havuzunda ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren beton santralinde çalışan işçi, çakıl yıkama havuzunda ölü bulundu.

Cayvar Mahallesi'nde bulunan beton santralinde çalışan Adem Bilir'den (28) haber alamayan arkadaşları, çevrede arama çalışması başlattı.

Bilir'i çakıl yıkama havuzunda hareketsiz bulan arkadaşları, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından otopsi için cesedi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bilir'in çakıl kırma makinesine kolunu kaptırdıktan sonra havuza düştüğü tahmin ediliyor.

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