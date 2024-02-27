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Samsun’da bilek güreşi heyecanı

İHA İHA
27.02.2024 15:21
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Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları, Samsun’da yapılacak.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan, ’Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları’ bin 600 sporcunun katılımıyla Samsun’da başlıyor.

Şampiyonanın teknik toplantısı bugün İlkadım Okçuluk Salonunda Federasyon Başkanı Niyazi Kurt, As Başkanlar Tamer Arık ve Yakup Cin, Spor Şube Müdürü Olgay İnci, İl Temsilcisi Numan Güvelioğlu ve çok sayıda antrenörün katılımıyla gerçekleştirildi.

Müsabakalar 28 Şubat Çarşamba günü saat 09.00 başlayacak ve 2 Mart’ta sona erecek.

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