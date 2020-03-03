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Samsun'da bir binada çıkan yangında biri bebek 6 kişi dumandan etkilendi

SAMSUN HABERLERİ  | 03.03.2020 21:29 | Son Güncelleme

Samsun'da bir binada çıkan yangında biri bebek 6 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen biri bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs Mahallesi Kışla Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın binanın merdiven boşluğuna yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın en üst katındaki dairelerde yaşayan biri bebek, 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Söz konusu 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, yangın sırasında pencereye çıkan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılmak istenilirken kaçarak uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Duman İlkadım Samsun Yangın

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