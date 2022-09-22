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Samsun'da bir işçi hava bastığı lastiğin patlaması sonucu ağır yaralandı

22.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lastiğin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir işçi, hava bastığı iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede çalışan A.A'nın (21) hava bastığı iş makinesi lastiği patladı.

A.A, lastikten fırlayan parçaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iş makinesi lastiğinin patlaması ve A.A'nın yaralanması iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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