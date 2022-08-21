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Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

21.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gülören Mahallesi Orta mevkisinde ikamet eden Murat Yılmaz (54), fındık bahçesini sulamak için evden ayrıldı.

Yakınları, Yılmaz'ın fındık bahçesinde yerde hareketsiz yattığını görünce ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Astım hastası olduğu öğrenilen Murat Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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