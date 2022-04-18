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Samsun'da bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı

18.04.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla vurulan kişi, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kilise civarında daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen E.K. ile A.Ş. (29) karşılaştı. E.K, yanında taşıdığı ruhsatsız silahla ateş ettiği A.Ş'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yerde yatan A.Ş'ye çevredeki vatandaşlar müdahale ederek belden altındaki kanayan bölgeye tampon yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralı A.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan E.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

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