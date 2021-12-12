Samsun'da bir kişi silahla yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Y, Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta karşılaştığı Uğur D'ye aralarında çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş etti.

Karnından vurulan Uğur D, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğur D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



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