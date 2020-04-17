YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da bir meslek lisesi 50 bin maske üretip kurumlara dağıttı

Samsun'da bir meslek lisesi 50 bin maske üretip kurumlara dağıttı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Samsun'da bir meslek lisesi 50 bin maske üretip kurumlara dağıttı

Samsun'da, Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 50 bin maske üretildi.

Okul Müdürü Yıldıray Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında 18 Mart'tan bu yana maske ürettiklerini söyledi.

Bugüne kadar 50 binin üzerinde maske yaparak ihtiyaç duyan kurumlara verdiklerine işaret eden Baş, "Üretime gönüllü arkadaşlarla devam etmekteyiz. Sadece mesleki bilgisi olan değil, her branşta öğretmenlerimizde bu sürece destek veriyor. Makine bilgisi olan ev hanımlarımız da evlerinden bizlere destek oluyor." dedi.

Meslek liseleri olarak zor günlerinde ülkelerine nefes olmaya çalıştıklarını vurgulayan Baş, "Bu, bizim için çok önemli. Başlarda 2 bin olan günlük üretimimizi 8 bine kadar çıkarttık. İhtiyaçlara karşılık verebilmek adına bir atölye daha oluşturduk. Koruyucu kıyafet atölyesi kurup günlük 150 elbise dikerek ülkemize nefes olmaya çalışıyoruz. Bizleri destekleyen Kaymakamlık ile sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Okul Müdür Yardımcısı Gamze Nur Tuncer ise kendilerine destek veren ev hanımlarının yaptığı maskeleri her gün kendilerinden aldıklarını belirterek, ev hanımlarına ve diğer destek veren kurumlara teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Anahtar Kelimeler:
Bafra Kız Meslek Lisesi maske

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Samsun Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:45
Öğle
12:39
İkindi
16:23
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aka Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Doğan çocukları unutmadı

Başkan Doğan çocukları unutmadı

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.