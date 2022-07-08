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Samsun'da bir tonluk boğa 58 bin liraya satıldı

08.07.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir tonluk boğa 58 bin liraya satıldı

Samsun'da bir tonluk boğa 58 bin liraya satıldı

Samsun'daki kurban pazarında 1158 kilogramlık boğa, 58 bin liraya alıcı buldu.

Havza'da yaşayan Bayram Baltalı, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de İlkadım Kurbanlık Pazarı'na gelerek büyükbaş hayvan satışı yaptığını söyledi.

Pazara montofon ve simental cinsi kurbanlıklar getirdiğini belirten Baltalı, "Yetiştirdiğim 1158 kilogram ağırlığındaki boğa, pazarın en büyük kurbanlığı oldu. Bir hafta önce pazarda satışa sundum ve ertesi gün 58 bin liraya alıcı buldu. Boğa, kendi ineğimin danasıydı. Özel bir bakımla böyle gelişti. Arpa, mısır ile palet yem veriyoruz. Haliyle de güzel et tutuyor." dedi.

Müşterisinin her yıl bir tonun üzerindeki kurbanlığı satın aldığını dile getiren Baltalı, "Aynı kişiler 11 yıldan beri benden satın alıyor. Her yıl da bir tonluk alıyorlar. Kurban kesemeyenlere dağıtıyorlar. Her yıl özel olarak yetiştirdiğimiz kurbanlıkları alıp hayır yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Baltalı, pazarın ikinci büyük boğasının da kendisinin olduğunu vurgulayarak, "908 kilogram ağırlığındaki diğer boğamı da 54 bin liraya sattım. Her yıl büyük hayvanlar yetiştiriyorum ancak girdi maliyetleri çok yükseldiği için önümüzdeki yıl hayvan sayısını azaltmayı planlıyorum." diye konuştu.

Samsun'da bir tonluk boğa 58 bin liraya satıldı

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