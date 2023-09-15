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Samsun'da bu yıl gıda üretimi ve satışı yapan 6 bin 128 işletme denetlendi

15.09.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, 2023 yılının 8 ayında gıda üretimi ve satışı yapan 6 bin 128 işletmenin denetlendiği bildirildi.

Samsun'da mevsim geçişlerinde gıda bozulmalarının önüne geçmek amacıyla 186 gıda denetçisi, işletmelerde ürünleri kontrol etti, gıda üretimi yapılan işletmelerden numune alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik rutin kontrollere devam ettiklerini söyledi.

Güvenilir gıda arzının sağlanması için kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinde eş zamanlı denetim yaptıklarını anlatan Sağlam, "Satış yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, hijyen ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Gerekli görülmesi halinde numune alınıyor. Yapılan denetimler sonucu uygun olmayan işletmelere idari yaptırım uygulanıyor." dedi.

Sağlam, son zamanlarda piyasada yer alan bazı süt ve süt ürünlerinin etiketlerinde ülkelerin bayrakları ya da Türkçe olmayan isimlerin kullanıldığına işaret ederek, "Türkiye dışında üretilerek ithal edilmiş izlenimi verildiği, ayrıca eritme peyniri olmasına rağmen parmesan, mozarella, ricotta, edam, gouda gibi peynirlerin isimlerinin kullanıldığı, yine eritme peynirlerinin kolot, Kars gravyeri, dil, örgü, çeçil peyniri gibi coğrafi işaretli veya geleneksel ürünlerin isimleri ya da görselleri kullanılarak piyasaya arz edildiği yönünde şikayetler gelmektedir. Satış yerlerinde yapılan bu kontrollerde iddialar hakkında da gerekli kontroller yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeler ile ilgili yasal işlem başlattıklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"2023 yılının 8 ayında Samsun genelinde bulunan kasap, şarküteri, market, bakkal faaliyeti gösteren 6 bin 128 işletme denetimi yapılmıştır. Bu işletmelerde yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 56 işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Denetimlerde 151 numune alınmış, analizi yapılan bu gıda numunelerinden 13'ü gıda mevzuatına aykırı bulunmuş ve bu gıdaları üreten işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmıştır."

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İşletme Samsun denetim

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