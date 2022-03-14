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Samsun'da cami avlusunda yatan evsiz vatandaş Geçici Barınma Evi'ne yerleştirildi

14.03.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da cami avlusunda yatan evsiz vatandaş Geçici Barınma Evi'ne yerleştirildi

Samsun'da cami avlusunda yattığı belirlenen evsiz vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Geçici Barınma Evi'ne yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çözüm Merkezi'ne gelen telefonla bir kişinin soğuk havada bir cami avlusundaki bankta yattığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.

Cami avlusundan araçla alınan söz konusu vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Geçici Barınma Evi'ne götürüldü. Yeni kıyafetler verilen yaşlı kişi, sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kimsesiz, gidecek yeri olmayan vatandaşlara sıcak bir yuva oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Geçen yıl hizmete aldığımız barınma merkezimiz amacına uygun bir şekilde hizmet veriyor. Emniyet birimlerimizin ya da duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarıyla kendilerine ulaştığımız kimsesiz kişileri burada ağırlıyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla onlara kucak açıyoruz. Bir kişinin ev ortamında ihtiyaç duyabileceği ne varsa her türlü talebi karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, 8 dönüm arazi üzerine kurulu Geçici Barınma Evi'nde kalan kişilere günde 3 öğün yemek verildiğini ayrıca temizlik ve sağlık hizmeti ile ihtiyaç halinde psikolojik destek de sağlandığını kaydetti.

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