Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14-15 Eylül'de kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan arananların yakalandığı aktarılan açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti suçundan biri 12 yıl 6 ay, diğeri 4 yıl 2 ay, uyuşturucu kullanma suçundan da biri 6 yıl 1 ay, diğeri 4 yıl 2 ay cezası bulunan ikişer şahıs ile farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların arasında yer aldığı 34 kişi yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.

