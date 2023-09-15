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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

15.09.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14-15 Eylül'de kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan arananların yakalandığı aktarılan açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti suçundan biri 12 yıl 6 ay, diğeri 4 yıl 2 ay, uyuşturucu kullanma suçundan da biri 6 yıl 1 ay, diğeri 4 yıl 2 ay cezası bulunan ikişer şahıs ile farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların arasında yer aldığı 34 kişi yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.

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İkindi
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Atakum
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