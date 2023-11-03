YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da çeşitli suçlardan aranan 592 şüpheli şahıs yakalandı

Samsun’da çeşitli suçlardan aranan 592 şüpheli şahıs yakalandı

03.11.2023 12:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da İl Jandarma Komutanlığınca ekim ayı içerisinde yapılan çalışmada aranan 592 şahıs yakalanırken, çok sayıda narkotik madde de ele geçirildi.

Samsun’da çeşitli suçlardan aranan 592 şüpheli şahıs yakalandı

Halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 592 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 22 kayıp şahıs bulundu. Bu çalışma sonucunda 37 adet tabanca, 18 adet av tüfeği, bin 458 adet mühimmat ele geçirildi. 117 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana geldi. Bu olaylarda 135 şahıs yakalandı, 62 bin 240 adet makaron, 29 bin 521 gram kubar esrar, 2 bin 759 kök kenevir bitkisi, 797 adet sentetik uyuşturucu hap, 392 gram metamfetamin, 105 paket kaçak sigara, 22 kg kaçak tütün, 18 gram kenevir tohumu, 13 adet elektronik sigara likidi, 7 litre alkollü içki, 5 adet elektronik sigara, 3 gram kokain ele geçirildi.

TERÖRLE MÜCADELE VE SİBER SUÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şahıs yakalandı, 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17 olaya müdahale edildi. 17 müşteki-mağdur ve 15 şüpheli tespit edildi. 1 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 5 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 8, uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirmek suçundan 7, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan 1, hakaret suçundan 7 açık kaynak araştırma raporu düzenlendi.

344 ARAÇ TRAFİK MEN EDİLDİ, 29 SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli trafik jandarması timlerince, 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde, 29 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 344 araç trafikten men edildi. 2 bin 73 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 3 milyon 797 bin 364 TL cezai işlem uygulandı. 946 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 138 araç sürücüsü/yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 102 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 105 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 29 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 753 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam ettiYeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam etti
Karacasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldıKaracasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldı
Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştuGaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 3 Kasım Cuma

İmsak
05:34
Sabah
07:01
Öğle
12:23
İkindi
15:09
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Cuma

Aksoy eczanesi
Ilkadim
Sağlik eczanesi
Terme
Yilmaz eczanesi
Alacam
Karaoğlan eczanesi
Havza
Ladik mutlu eczanesi
Ladik
Güneş eczanesi
Canik
İstiklal eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.